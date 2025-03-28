Μέντα Live με τον Δημήτρη Μπάση

Στο πρώτο Μέντα Live της άνοιξης, οι ακροατές του Μέντα 88 υποδέχονται τον Δημήτρη Μπάση, έναν κορυφαίο ερμηνευτή, μια αυθεντική φωνή που κινείται με άνεση από τη βυζαντινή μουσική μέχρι τα σπουδαιότερα τραγούδια των μεγάλων δημιουργών της μουσικής μας.

Κι αυτή τη φορά, ο Δημήτρης κι οι εξαιρετικοί μουσικοί του έχουν ετοιμάσει για μας ό,τι πιο παρεϊστικο κι ανοιξιάτικο, ό,τι πιο… Mέντα Live!

Πέμπτη 10 Απριλίου

Στο Ωδείο Αθηνών

Ώρα έναρξης: 21.00

Τα Μέντα Live παρουσιάζει ο Πέτρος Κουμπλής

Η είσοδος στα Μέντα Live πραγματοποιείται μόνο με προσκλήσεις που κερδίζετε από τις εκπομπές του Μέντα 88! Χωρίς κόστος, χωρίς sms και χρεώσεις.

Mέντα Live!

Οι συναυλίες που ο Μέντα 88 δημιουργεί ειδικά για τους ακροατές του.

Χορηγός: ΔΕΗ