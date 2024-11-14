Μέντα Live με τα KΙΤΡΙΝΑ ΠΟΔΗΛΑΤΑ στο ΚΠΙΣΝ

Δύο αδέρφια - ο Γιώργος κι ο Αλέξανδρος - αφηγούνται την ιστορία της ζωής τους και της 25χρονης καριέρας τους, μέσα από το πιο παρείστικο και ατμοσφαιρικό ΜΕΝΤΑ LIVE, την Παρασκευή 29 Νοεμβρίου στις 9 το βράδυ στον Φάρο, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ).

Η είσοδος στο Μέντα Live special πραγματοποιείται ΜΟΝΟ με προσκλήσεις που κερδίζετε από τις εκπομπές του Μέντα 88! Χωρίς κόστος, χωρίς sms και χρεώσεις.



Χορηγός: ΔΕΗ