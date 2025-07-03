Μέντα 88: Kαλοκαιρινό πάρτι με θέα την Ακρόπολη

Ένα ανέμελο καλοκαιρινό Μέντα πάρτι, σε μια από τις ωραιότερες ταράτσες της Αθήνας, με θέα την Ακρόπολη, ετοιμάζει για τους ακροατές του ο Μέντα 88.
Στην καρδιά του καλοκαιριού, την Παρασκευή 11 Ιουλίου στις 9 το βράδυ, στην καρδιά της πόλης, στο Muse Urban Venue η μεγάλη παρέα του Μέντα 88 γιορτάζει, όπως της αξίζει: Με στιγμές που μένουν για πάντα.
Τις μουσικές αναλαμβάνουν οι ραδιοφωνικοί παραγωγοί του Μέντα 88: Βιβή Παπαστάθη, Βάσια Ρεντούμη, Νίκος Μωραίτης, Πέτρος Κουμπλής.
Κερδίστε προσκλήσεις για εσάς και την παρέα σας, στις εκπομπές του Μέντα 88.
Η είσοδος στο πάρτι του Μέντα 88 πραγματοποιείται ΜΟΝΟ με προσκλήσεις που κερδίζετε από τις εκπομπές του Μέντα 88!
Χωρίς κόστος, χωρίς sms και χρεώσεις.
Μέντα Party
Παρασκευή 11 Ιουλίου στις 9 το βράδυ
Muse Urban Venue
Ηφαίστου 26, Αθήνα – Μοναστηράκι
Χορηγός: ΔΕΗ