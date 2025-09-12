Το «ΜΕΛΛΟΝ ΕΝΑ» powered by ΔΕΗ, η πρώτη εκπομπή στην ελληνική τηλεόραση, αφιερωμένη στη συμπερίληψη και την αυτοεκπροσώπηση των ανάπηρων ατόμων, επιστρέφει το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου στις 13.00, στον ΣΚΑΪ, με νέο κύκλο επεισοδίων.

Στο πρώτο επεισόδιο, καλεσμένος είναι ο Γιάννης Νυφαντόπουλος, ένας από τους κορυφαίους Έλληνες αθλητές ταχύτητας, με εξειδίκευση στα 100 και 60 μέτρα. Το 2024, στους Παραολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι, κατέκτησε το Χρυσό μετάλλιο στα 100 μέτρα Τ11, ως αθλητικός βοηθός του Νάσου Γκαβέλα.

Δείτε το trailer:

Η Γεωργία Καλτσή και ο Γιώργος Καπουτζίδης τον συναντούν για να μιλήσουν για την εμπειρία του από τους Παραολυμπιακούς, τον ρόλο του ως συνοδός του δύο φορές χρυσού Παραολυμπιονίκη Νάσου Γκαβέλα, αλλά και για το πώς ο ίδιος ως σύμμαχος βιώνει τον κόσμο της αναπηρίας.

Για τον Γιάννη Νυφαντόπουλο μιλούν επίσης:

• Ο Νάσος Γκαβέλας, Χρυσός Ολυμπιονίκης.

• Ο Νέστορας Κολοβός, προπονητής στίβου.

• Ο Λυκούργος- Στέφανος Τσάκωνας, πρώην αθλητής- προπονητής.

Τα επεισόδια της εκπομπής «ΜΕΛΛΟΝ ΕΝΑ» powered by ΔΕΗ είναι διαθέσιμα στο skai.gr/tv και στον ΣΚΑΪ HYBRID. Ακόμα, μέσα από την ιστοσελίδα και την υβριδική τηλεόραση, παρέχονται υπηρεσίες προσβασιμότητας για όλους: με ειδικούς υπότιτλους (CC), νοηματική και ακουστική περιγραφή (AD).

Συντελεστές

Παρουσίαση: Γεωργία Καλτσή, Γιώργος Καπουτζίδης

Σύμβουλοι περιεχομένου: Γρηγόρης Χρυσικός, Σπύρος Νταντανίδης

Αρχισυνταξία: Μελπομένη Μαραγκίδου

Σκηνοθεσία: Πάνος Τσιροζίδης, Σπύρος Νταντανίδης

Διευθ. Φωτογραφίας: Δημήτρης Ζωγραφάκης

Διευθ. Παραγωγής: Αλέξανδρος Νταβρής

Executive Producer: Πέτρος Αδαμαντίδης

Παραγωγή: ELC Productions

Παραγωγοί: Νίκος Βερβερίδης | Κωνσταντίνος Τζώρτζης

«ΜΕΛΛΟΝ ΕΝΑ» powered by ΔΕΗ

Το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου στις 13.00, στον ΣΚΑΪ

