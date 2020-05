Η έξοδος του Χάρι και της Μέγκαν από την βασιλική οικογένεια συζητήθηκε αρκετά από τον λαό της Βρετανίας και τα μέσα ενημέρωσης. Δεν είναι όμως η πρώτη φορά αφού και παλαιότερα κατηγορήθηκαν ότι κόστισαν πολλά χρήματα στους φορολογούμενους για να πληρώσουν την ανακαίνιση του σπιτιού τους.

Τώρα ο Νόρμαν Μπέικερ υποστηρίζει ότι συνολικά ο Χάρι και η Μέγκαν κόστισαν στους φορολογούμενους περίπου 44 εκατομμύρια λίρες.

Ο Μπέικερ, πρώην Φιλελεύθερος Δημοκρατικός για το Ανατολικό Σάσεξ και συγγραφέας του… And What Do You Do; (το οποίο, είναι ένα βιβλίο που είναι επικριτικό προς τη βασιλική οικογένεια, οπότε δεν είναι αμερόληπτος με κανένα τρόπο) μίλησε για το πόσο κόστισαν οι Sussex στους Βρετανούς.

«Από την ημέρα του γάμου τους έως τις 31 Μαρτίου του τρέχοντος έτους, εκτιμώ ότι ο Βρετανός φορολογούμενος έχει δαπανήσει περισσότερα από 44 εκατομμύρια για να προσφέρει στον Χάρι και την Μέγκαν, ό, τι θέλουν», έγραψε ο Μπέικερ στην Daily Mail.

Σύμφωνα με τον ίδιο η λίστα έχει ως εξής:

Ανακαινίσεις στο Nottingham Cottage στο Kensington Palace: 1,4 εκατομμύρια

Ανακαινίσεις στο Frogmore Cottage στο Windsor: 2,4 εκατομμύρια

Για το Frogmore Cottage το ζευγάρι πρέπει να πληρώσει τα χρήματα που ξόδεψε στην ανακαίνιση με την αποχώρησή τους από το παλάτι.

Μισθοί προσωπικού για τα δύο χρόνια 592.000

Κόστος ασφαλείας: 7 εκατομμύρια

Ο βασιλικός γάμος: 33.5 εκατομμύρια. Οι royals έδωσα μόνο 2 εκατομμύρια για τον γάμο άρα τα υπόλοιπα τα πλήρωσε ο βρετανός φορολογούμενος.

Απώλεια φορολογικών εσόδων από χρήματα που ο Πρίγκιπας Κάρολος δαπάνησε για τα έξοδα των Sussexes: 1,9 εκατομμύρια λίρες

Κόστος ταξιδιών: 1 εκατομμύριο

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι, ανεξάρτητα από το πόσο ο Χάρι και η Μέγκαν μπορεί να έχουν κοστίσει στον φορολογούμενο, το ζευγάρι έχει ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία αποπληρωμής τουλάχιστον μερικού από αυτό το χρέος.

Πηγή: must