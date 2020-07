Ίσως να θυμάστε τα δημοσιεύματα που είχαν να κάνουν με τον περιβόητο τσακωμό της Meghan Markle και της Kate Middleton λίγο πριν από τον γάμο…

Τα ξένα μέσα μετέφεραν την είδηση λέγοντας ότι οι δύο τους τσακώθηκαν για το αν τελικά θα φορούσαν τα παρανυφάκια καλσόν στον γάμο ή όχι. Η Kate προσπαθώντας να τηρήσει το πρωτόκολλο επέμενε τα 6 παρανυφάκια να φορέσουν καλσόν ενώ η Meghan δεν ήθελε και η διαφωνία τους αυτή οδήγησε σε έναν έντονο διαπληκτισμό. Μάλιστα δημοσιεύματα ήθελαν την Kate να ξεσπάει σε κλάματα και τελικά να περνάει αυτό που ήθελε η Meghan.

Well, όχι ακριβώς σύμφωνα με το βιβλίο των Omid Scobie και Carolyn Durand με τίτλο «Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of a Modern Royal Family» το οποίο πρόκειται να κυκλοφορήσει τον Αύγουστο.

Οι δύο δημοσιογράφοι οι οποίοι ήταν μέλη της επίλεκτης ομάδας δημοσιογράφων που καλύπτουν τις ειδήσεις για τη Βρετανική Βασιλική Οικογένεια και τις δραστηριότητές της αναφέρουν ότι τα πράγματα δεν έγιναν έτσι ακριβώς. Οι συγγραφείς χαρακτηρίζουν τα δημοσιεύματα περι κλαμάτων «γελοία και ψευδή». «Όλοι προσπάθησαν να βοηθήσουν όπου μπορούσαν, αλλά δεν είναι ποτέ εύκολο με τα παιδιά στις πρόβες. Κανείς δεν έβαλε τα κλάματα».

Στο βιβλίο αναφέρεται ακόμα ότι η Meghan ένιωθε απογοητευμένη από την Kate η οποία δεν την πλησίασε και ότι δεν είχαν τίποτα κοινό εκτός από τον τόπο διαμονής τους.

Ο Omid Scobie είναι συγγραφέας, αρχισυντάκτης του βασιλικού ρεπορτάζ για το Harper’s Bazaar, και αρθρογράφος του ABC News. Η Carolyn Durand είναι βραβευμένη με Emmy παραγωγός και συγγραφέας που έχει περάσει σχεδόν δύο δεκαετίες δουλεύοντας στο Λονδίνο, καλύπτοντας ειδήσεις για τους Royals. Όπως δήλωσαν «Στόχος αυτού του βιβλίου είναι να απεικονίσει τους πραγματικούς Harry και Meghan, ένα ζευγάρι που συνεχίζει να αποτελεί πηγή έμπνευσης για πολλούς σε ολόκληρο τον κόσμο μέσω της ανθρωπιστικής και φιλανθρωπικής δράσης τους, αλλά που συχνά παρουσιάζεται με ανακρίβειες. Η προσπάθειά μας είχε ως κίνητρο την επιθυμία να δώσουμε μια ακριβή εκδοχή της πορείας τους και, επιτέλους, να παρουσιάσουμε την αλήθεια πίσω από λανθασμένες ιστορίες, οι οποίες έχουν γίνει ''ευαγγέλιο'' μόνο και μόνο επειδή επαναλαμβάνονται συνεχώς. Χάρη στις πηγές μας μπορέσαμε να μοιραστούμε την πραγματική ιστορία του Δούκα και της Δούκισσας του Σάσεξ»

