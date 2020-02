Η ενενηκοστή δεύτερη τελετή των βραβείων Όσκαρ, των κορυφαίων τιμητικών διακρίσεων της αμερικανικής ακαδημίας του κινηματογράφου, άνοιξε το βράδυ της Κυριακής (τα ξημερώματα της Δευτέρας ώρα Ελλάδας) με μια εκκεντρική ερμηνεία της Τζανέλ Μονέ, τραγουδίστριας και ακτιβίστριας, με χορευτές ντυμένους Τζόκερ στο φόντο, στους ρυθμούς ενός τραγουδιού από το φιλμ «Ένας υπέροχος γείτονας» (A beautiful day in the neighborhood).

Η αμερικανική ακαδημία των τεχνών και των επιστημών του κινηματογράφου απονέμει συνολικά 24 χρυσά αγαλματίδια σε αυτή την τελετή, στην οποία το «1917», πολεμική ταινία του βρετανού Σαμ Μέντες, και τα «Παράσιτα» του νοτιοκορεάτη Μπονγκ Τζουν-χο θεωρούνται μεταξύ των μεγάλων φαβορί.

Η πρώτη μεγάλη έκπληξη έγινε στο βραβείο Σκηνοθεσίας, το οποίο δόθηκε στην κορεάτικη ταινία «Παράσιτα».

