Με τον πιο συμβολικό τρόπο «αποχαιρέτησε» η Ριάνα τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Η διάσημη τραγουδίστρια έχει γνωστοποιήσει τις απόψεις της για τον Τραμπ και δε διστάζει να πει αυτά που σκέφτεται δημόσια.

Σε φωτογραφία που ανέβασε στο Twitter, στην οποία κρατάει δυο μεγάλες μαύρες σακούλες σκουπιδιών, έγραψε: «Απλώς βοηθάω. Τα καταφέραμε Τζο».

I’m just here to help. 🤷🏿‍♀️#wediditJoe pic.twitter.com/n7KPjClnKv