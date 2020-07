Στη δημοσιότητα δόθηκαν οι πρώτες φωτογραφίες από το «μυστικό» γάμο της πριγκίπισσας Βεατρίκης με τον Ιταλό Edoardo Mapelli Mozziτου, του πρώτου που έγινε σχεδόν στα κρυφά εδώ και 235 χρόνια στη βρετανική βασιλική οικογένεια.

Η εγγονή της βασίλισσας Ελισάβετ, παντρεύτηκε σε παρεκκλήσι που βρίσκεται μέσα στο κάστρο του Ουίνδσορ και καλεσμένοι ήταν μόνο 20 άτομα.

Congratulations to HRH Princess Beatrice and Mr Edoardo Mapelli Mozzi! #JustMarried #RoyalWedding The couple were married in a small private ceremony at the Royal Chapel of All Saints at Royal Lodge, Windsor on Friday 17th July. pic.twitter.com/1WMW1nUQ0q

Όπως θα δείτε, το εκκλησάκι είχε στολιστεί με χιλιάδες λουλούδια, ενώ το ζευγάρι έδειχνε να λάμπει από ευτυχία.

Η Βεατρίκη για νυφικό έβαλε ένα παλιό φόρεμα της διάσημης γιαγιάς της.

Δανεική όμως ήταν και η τιάρα της, αφού την ίδια ακριβώς τιάρα είχε φορέσει και η βασίλισσα Ελισάβετ στο δικό της γάμο.

Princess Beatrice wore a vintage dress by Norman Hartnell and the Queen Mary diamond fringe tiara, both belonging to Her Majesty The Queen.



The tiara was worn by Her Majesty on her wedding day in 1947. pic.twitter.com/LEXLdsSlW1