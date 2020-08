O CEO της Tesla Elon Musk είναι ένας από τους πλουσιότερους ανθρώπους στον πλανήτη. Εκτός από τα χρήματα φαίνεται να ενδιαφέρει ιδιαίτερα και η εμφάνισή του.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα γερμανικών μέσων ο γνωστός δισεκατομμυριούχος πριν να ανεβεί στην κορυφή του κόσμου φρόντισε ώστε η εμφάνισή του να είναι κατάλληλη για το τύπο. Ο ίδιος από νεαρή ηλικία αντιμετώπιζε προβλήματα τριχόπτωσης και αποφάσισε να κάνει κάτι για αυτό. Βρέθηκε στον πλαστικό χειρούργο όπου γέμισε το κεφάλι του για να καλύψει τα κενά αφού… το μέτωπό του είχε αρχίσει να μεγαλώνει επικίνδυνα.

Ωστόσο ο Elon Musk δεν μίλησε ποτέ του για αυτό. Από την ηλικία των 20 άρχισε να χάνει μαλλιά όχι μόνο στο πάνω μέρος αλλά και στα πλάγια και όπως θα δείτε και στο βίντεο η μεταμόσχευση μαλλιών έγινε με μεγάλη επιτυχία και η αλλαγή είναι μεγάλη.

Dear Trump,



We can tell you are not a Billionaire because Elon Musk is one and fixed his hair balding. pic.twitter.com/Ta5Jk4I9jl