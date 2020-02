Μία ψηφοφόρος των Όσκαρ αποκάλυψε γιατί επέλεξε τον Άνταμ Ντράιβερ και όχι τον Χοακίν Φίνιξ στην κατηγορία Καλύτερου Α’ Ανδρικού Ρόλου.

Η ψηφοφόρος που μίλησε ανώνυμα σε δημοσιογράφο των Los Angeles Times ενόψει της τελετής απονομής των βραβείων Όσκαρ, είναι γυναίκα συγγραφέας περίπου 40 ετών, ένα από τα περισσότερα από 8.000 μέλη της Αμερικανικής Ακαδημίας Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών.

Η ψηφοφόρος εξήγησε γιατί προτίμησε τον Άνταμ Ντράιβερ ο οποίος είναι υποψήφιος για Όσκαρ για την ερμηνεία του στην ταινία «Marriage Story» (Ιστορία Γάμου) και όχι τον Χοακίν Φίνιξ, ο οποίος διεκδικεί το βραβείο για τον ρόλο στην ταινία «Joker».

«Θεωρώ ότι η ερμηνεία του Χοακίν στην ταινία “Joker” ήταν φανταστική. Σύνθετη. Συγκλονιστική. Συγκινητική» δήλωσε η ψηφοφόρος.

Στη συνέχεια, διευκρίνισε ότι αποφάσισε να εξετάσει το ταλέντο των δύο ηθοποιών γενικότερα, αντί να επικεντρωθεί σε κάθε μια από τις ταινίες για την οποία είναι υποψήφιοι και ότι έκανε έναν περίεργο συλλογισμό.

«Νομίζω ότι ο Άνταμ Ντράιβερ θα μπορούσε να υποδυθεί τον “Joker” όπως και ο Χοακίν Φίνιξ, αλλά δεν νομίζω ότι ο Φίνιξ θα μπορούσε να ενσαρκώσει τον ρόλο του Ντράιβερ στην ταινία “Marriage Story”» πρόσθεσε.

«Νομίζω ότι ο Ντράιβερ ήταν εξαιρετικός με έναν πολύ λιγότερο επιδεικτικό, πιο εσωτερικό ρόλο. Θα είμαι ευτυχής αν κερδίσει ο Φίνιξ επίσης».

Στην κατηγορία Α’ Ανδρικού Ρόλου Όσκαρ διεκδικούν φέτος βραβείο εκτός από τους Άνταμ Ντράιβερ και Χοακίν Φίνιξ, οι Λεονάρντο ΝτιΚάπριο (Once Upon a Time... in Hollywood ), Τζόναθαν Πράις (The Two Popes) και Αντόνιο Μπαντέρας (Pain and Glory).

ΠΗΓΗ ΦΩΤΟ: AP

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ