Νέο πικρόχολο σχόλιο του Άντι Μάρεϊ για τον Στέφανο Τσιτσιπά και με αφορμή το... διάλλειμα που ζήτησε ο Έλληνας τενίστας στο παιχνίδι τους, μετά την ήττα του στο US Open.

O Σκωτσέζος τενίστας χθες ήταν έξαλλος με τον Έλληνα αντίπαλό του κατηγορώντας τον πως κλέβει, όταν μετά το 2-2 πήγε στα αποδυτήρια για οκτώ λεπτά.

«Κάνει 20 λεπτά κάθε φορά. Τι κάνει δηλαδή; Και το μπάνιο είναι ακριβώς δίπλα. Τι κάνει; Εγώ ποτέ δεν χρειάστηκα τόσο χρόνο για να πάω στην τουαλέτα. Ποτέ!», φώναζε.

Μάλιστα, όταν δέχτηκε το μπρέικ στο ξεκίνημα του πέμπτου σετ, γύρισε προς την ομάδα του και είπε ότι ο Τσιτσιπάς «κλέβει».

Mετά τον αγώνα ο Μάρεϊ δήλωσε πως παρότι εκτιμά τον 23χρονο Έλληνα, έχασε τον σεβασμό του απέναντί του.

Ο ίδιος ξαναχτύπησε με ένα tweet του, στο οποίο ανέφερε ότι «ο Τσιτσιπάς κάνει διπλάσιο χρόνο να πάει τουαλέτα από όσο χρειάζεται ο Τζεφ Μπέζος να πάει στο διάστημα», έγραψε ο Άγγλος τενίστας σε ανάρτησή του στο twitter.

Fact of the day. It takes Stefanos Tsitipas twice as long to go the bathroom as it takes Jeff Bazos to fly into space. Interesting. 🚽 🚀