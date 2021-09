Το Netflix μόλις κυκλοφόρησε το trailer για τη νέα σειρά Maid στην οποία πρωταγωνιστεί η Margaret Qualley. Πρόκειται για μεταφορά του best-seller Maid: Hard Work, Low Pay, and a Mother’s Will to Survive της Stephanie Land στη μικρή οθόνη κι εμείς έχουμε ήδη πιάσει τα χαρτομάντηλα από το τραπέζι και περιμένουμε.

Στο Maid, η Margaret Qualley είναι η Alex, μία μόνη μητέρα που μόλις έχει αφήσει την κακοποιητική σχέση της

H Alex κάνει μία σύντομη αναδρομή στο παρελθόν της και μαθαίνουμε πώς έφτασε σε αυτό το σημείο. Η ίδια λέει πως ήταν πολύ καλή μαθήτρια, είχε περάσει στο Πανεπιστήμιο και ονειρευόταν να γίνει συγγραφέας. Έμεινε, όμως, έγκυος και χρειάστηκε να τα αφήσει όλα αυτά για να μεγαλώσει την κόρη της. Η μητέρα της πάσχει από διπολική διαταραχή κι έτσι δε μπορούσε να της προσφέρει κάποια μεγάλη βοήθεια. Όταν όμως και η σχέση της με τον πατέρα του παιδιού τους παίρνει βίαιη μορφή, εκείνη ξέρει ότι πρέπει να ξεφύγει γρήγορα.

Έτσι, βρίσκει αυτό το καταφύγιο και μία δουλειά ως καθαρίστρια για να τα βγάλει πέρα. Καθώς εκείνη μπαίνει και βγαίνει σε διάφορα σπίτια πλουσίων για να τα καθαρίσει συνειδητοποιεί ένα πράγμα: ότι δεν χρειάζεται όλα αυτά τα χρήματα και τα ακριβά αντικείμενα για να δώσει στην κόρη της το μέλλον που της αξίζει. Το μόνο που χρειάζονται και οι δύο είναι ένα δικό τους μέρος που θα μπορέσουν να αποκαλέσουν σπίτι τους.

Παρακολουθούμε όλη την ιστορία να εκτυλίσσεται μέσα από τα μάτια της Alex

Είναι η δική της οπτική γωνία που κάνει την ιστορία τόσο συγκινητική για εμάς από την άλλη πλευρά. Κάποιες φορές εκείνη φαίνεται αποφασισμένη για το μέλλον της, δεν την πειράζει που είναι πλέον άστεγη και αντιμετωπίζει την κατάσταση με χιούμορ. Άλλες φορές πάλι μπορείς ξεκάθαρα να δεις τον πόνο και την αγωνία που της προκαλεί όλη αυτή η κατάσταση.

Η σειρά θα αποτελείται από 10 επεισόδια και αναμένεται να κάνει την πρεμιέρα της την 1η Οκτωβρίου στο Netflix.

