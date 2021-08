Από τη Δευτέρα 30 Αυγούστου στις 12.00, το «Love it» έρχεται ανανεωμένο για δεύτερη σεζόν, στον ΣΚΑΪ.

Η Ιωάννα Μαλέσκου και μία νέα παρέα θα μας κρατούν συντροφιά με όλα όσα αγαπάμε!

Δείτε το trailer:

Love it με αποκλειστικά ρεπορτάζ.

Love it με ξεχωριστούς καλεσμένους.

Love it με θέματα που θα συζητηθούν.

Love it με στήλες που θα βελτιώσουν την καθημερινότητά μας.

Στην παρέα της Ιωάννας, η Μάρτζυ Λαζάρου που έχει και τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, η Σίσσυ Καλλίνη που θα μας ενημερώνει για γυναικεία αλλά και κοινωνικά θέματα, ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος με το αιχμηρό του σχόλιο αλλά και αποκλειστικές συνεντεύξεις και ο Κωνσταντίνος Αρτσίτας με όλο το "καυτό" τηλεοπτικό ρεπορτάζ. Στην αρχισυνταξία, ο Νίκος Σερεμετάκης.

Και αυτή τη χρονιά, λέμε LOVE IT. Δίπλα στα όμορφα της ζωής! Από τη Δευτέρα 30 Αυγούστου και καθημερινά στις 12.00, στον ΣΚΑΪ.

Πηγή: skai.gr