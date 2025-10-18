«Lizard Music»: Νέα συνεργασία του Ντουέιν Τζόνσον με τον Μπένι Σάφντι για την Amazon MGM

Η United Artists της Amazon MGM Studios και ο καταξιωμένος παραγωγός Σκοτ Στούμπερ (Scott Stuber) εξασφάλισαν μετά από μια σκληρή διαδικασία πλειοδοσίας τα δικαιώματα για το κινηματογραφικό πρότζεκτ «Lizard Music».

Ο σούπερ σταρ Ντουέιν Τζόνσον (Dwayne Johnson) θα αναλάβει τον πρωταγωνιστικό ρόλο, ενώ ο διάσημος δημιουργός Μπένι Σάφντι (Benny Safdie) θα βρίσκεται στο σκηνοθετικό τιμόνι και στη συγγραφή του σεναρίου βασισμένου στο ομώνυμο παιδικό βιβλίο του Ντάνιελ Πινκγουότερ (Daniel Pinkwater) του 1976.

Η νέα συνεργασία του σκηνοθέτη με τον Ντουέιν Τζόνσον έρχεται σε συνέχεια του βιογραφικού δράματος «The Smashing Machine», όπου ο ηθοποιός υποδύθηκε τον θρυλικό μαχητή ΜΜΑ, Μαρκ Κερ (Mark Kerr).

«Είχα την τύχη να δουλέψω με τον Ντουέιν και τον Μπένι σε πολλά έργα και έχω δει από πρώτο χέρι τα απίστευτα ταλέντα και τη σύνδεσή τους ως καλλιτέχνες» δήλωσε στο Deadline ο διάσημος παραγωγός.

«Ο κόσμος που σχεδίασαν μαζί για το «Lizard Music» είναι διαφορετικός από οτιδήποτε άλλο έχουν κάνει στο παρελθόν. Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι που θα δώσουμε ζωή σε αυτή την υπέροχη, ευφάνταστη ιστορία» συμπλήρωσε.

Η ταινία θα ακολουθήσει την ιστορία ενός μοναχικού αγοριού που ανακαλύπτει μια μυστική, μεταμεσονύχτια τηλεοπτική εκπομπή με σαύρες να παίζουν απόκοσμη μουσική. Αυτή η ανακάλυψη ανοίγει μια κρυφή πόρτα στο ασυνήθιστο και το εξωπραγματικό.

«Η αναζήτησή του για απαντήσεις τον οδηγεί στον εκκεντρικό και ιδιόρρυθμο εβδομηντάχρονο Chicken Man και την αγαπημένη του σύντροφο, ένα κοτόπουλο 111 ετών ονόματι Claudia. Ενωμένοι από αυτό το κοινό όραμα, ξεκινούν μια περιπέτεια που αρχίζει ως αναζήτηση μιας κρυφής κοινωνίας, αλλά εξελίσσεται σε ένα ταξίδι σε αόρατους κόσμους».

«Είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένος που ξεκινάω αυτό το ταξίδι με την Amazon MGM Studios και τη United Artists. Το «Lizard Music» είναι ένα βιβλίο που διάβασα στους δύο γιους μου και μας καθήλωσε με τη φαντασία και το θαυμαστό του περιεχόμενο. Αγαπώ τον Ντάνιελ Πινκγουότερ ως άνθρωπο και ως συγγραφέα», ανέφερε ο Μπένι Σάφντι ο οποίος μαζί με τον Τζόνσον και τον Ντέιβιντ Κόπλαν (David Koplan) θα έχουν επίσης και χρέη παραγωγών.

