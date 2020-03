Στη Σπάρτη επιστρέφει ο «Λεωνίδας» των 300, στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων για τα 2.500 χρόνια από τη μάχη των Θερμοπυλών. Για την ακρίβεια ο θρυλικός ηθοποιός του Χόλυγουντ Gerard Butler, που ενσάρκωσε το βασιλιά Λεωνίδα στην ταινία «300» θα τρέξει στις 13 Μαρτίου από τον Μυστρά μέχρι τη Σπάρτη με την Ολυμπιακή Φλόγα, ως λαμπαδηδρόμος των Ολυμπιακών Αγώνων του Τόκιο 2020.

Τον διάσημο σταρ του Χόλυγουντ επιστράτευσε η Ρόη Δανάλη Aποστολοπούλου, την οποία έχρισε επίτιμη πρέσβη της Σπάρτης ο νέος δήμαρχος της πόλης Πέτρος Δούκας και ζήτησε τη συμβολή της στην ανάδειξη της περιοχής. Η κ. Δανάλη, Αποστολοπούλου με αφορμή τη διέλευση της Ολυμπιακής φλόγας από την ιστορική πόλη της Σπάρτης για πρώτη φορά στη σύγχρονη ιστορία της, είχε την ιδέα και την πρωτοβουλία να προσκαλέσει τον Gerard Butler, να τρέξει ως λαμπαδηδρόμος, ο οποίος και απεδέχθη με μεγάλη χαρά. Μάλιστα μαζί του θα έρθουν σημαντικοί κινηματογραφικοί παραγωγοί όπως οι Gianni Nunnari (300, Immortals, 300: Rise of an Empire, Alexander, Τhe Departed, Shutter Island, Se7en), Alan Siegel (Law Abiding Citizen, Olympus has fallen, Hunter Killer), καθώς και ο σπαρτιατικής καταγωγής ηθοποιός του Hollywood, Billy Zane (Titanic, Back to the Future).

Όπως αναφέρει η επίτιμη πρέσβης της Σπάρτης, η επίσκεψη αυτή, πέραν του υψηλού συμβολισμού και της διεθνούς εμβέλειάς της, αποτελεί και μία σημαντική ευκαιρία για τον τόπο. «Μία ευκαιρία να προαχθεί στοχευμένα η εικόνα της Ελλάδας σε σημαντικούς παράγοντες του Hollywood, και στον άξονα αυτό θα πραγματοποιηθούν οι κατάλληλες επαφές κατά την παραμονή τους, με στόχο την προσέλκυση και άλλων κορυφαίων παραγωγών, προκειμένου να γυριστούν ταινίες παγκόσμιας απήχησης στην Ελλάδα». Μέσα από αυτές τις δράσεις, σύμφωνα με την κ. Δανάλη- Αποστολοπούλου, θα ενισχυθεί η θετική εικόνα και η εξωστρέφεια της χώρας μας, συμβάλλοντας ταυτόχρονα τόσο στην ενδυνάμωση του τουρισμού, όσο και της κινηματογραφικής βιομηχανίας.

«Ως Σπαρτιάτισσα, και ως Ελληνίδα, θεωρώ καθήκον και χαρά μου να προάγω το εθνικό συμφέρον μέσα από τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία και δράση, ενισχύοντας την αναπτυξιακή δυναμική με θετική προβολή, ευρηματικότητα και υψηλούς συμβολισμούς, που θα ενδυναμώσουν τόσο την εικόνα της χώρας, όσο και την αισιοδοξία των Ελλήνων, που μετά από την πολυετή δοκιμασία θέλουν να γυρίσουν σελίδα, με το βλέμμα σε ένα διαφορετικό μέλλον».

