Κυκλοφόρησε το πρώτο teaser της τέταρτης ταινίας επιστημονικής φαντασίας Matrix με τίτλο The Matrix Resurrections.

Το επίσημο τρέιλερ θα κυκλοφορήσει την Πέμπτη, με τους fans να παίρνουν μια πρώτη «γεύση» από τη νέα ταινία σήμερα.

Στον λογαριασμό στο Twitter, ο ιστότοπος WhatIsTheMatrix.com αφήνει τους fans να επιλέξουν το διαβόητο κόκκινο ή μπλε χάπι. Το κόκκινο χάπι είναι αυτό που απελευθέρωσε το Neo (Keanu Reeves) από το Matrix στην πρώτη ταινία το 1999, ενώ το μπλε χάπι θα κρατούσε τον Neo στην ψεύτικη ζωή του.

