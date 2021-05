Η Μέγκαν Μαρκλ έρχεται σύντομα σε ρόλο - έκπληξη και μετά από ταλαντούχα ηθοποιό θα την δούμε και ως συγγραφέα παιδικών βιβλίων.

Το βιβλίο της Δούκισσας με τίτλο «The Bench» θα κυκλοφορήσει στις 8 Ιουνίου, αποτελώντας το πρώτο συγγραφικό εγχείρημα της.

Το θέμα θα περιστρέφεται γύρω από το «ιδιαίτερο δέσιμο μεταξύ πατέρα και γιου μέσα από τα μάτια μιας μητέρας».

Το μήνυμα της Μέγκαν για το βιβλίο:

«Το The Bench ξεκίνησε ως ένα ποίημα που έγραψα στον σύζυγό μου την ημέρα του πατέρα και τον επόμενο μήνα γεννήθηκε ο Αρτσι», εξομολογείται σε ανακοίνωσή της.

