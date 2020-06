Σε κλάματα για τις διακρίσεις που υφίστανται οι μαύροι ξέσπασε την Τετάρτη ο Βρετανονιγηριανός ηθοποιός του Star Wars Τζον Μπογιέγκα σε μια μεγάλη διαδήλωση στο Λονδίνο για το θάνατο του Τζορτζ Φλόιντ. Μιλώντας στους διαδηλωτές, σε κατάσταση έντονης συναισθηματικής φόρτισης, ο ηθοποιός δήλωσε τώρα είναι η ώρα να απαιτήσουν φυλετική ισότητα.



"Οι μαύρες ζωές είχαν πάντα σημασία" δήλωσε. "Ήμασταν πάντα σημαντικοί. Πάντα σημαίναμε κάτι. Πάντα πετυχαίναμε ανεξάρτητα (από τις αντιξοότητες. Και τώρα είναι η ώρα. Δεν περιμένω. Δεν περιμένω (για δικαιοσύνη".

“Black lives have always mattered. We have always been important. We have always meant something. We have always succeeded regardless. And now is the time. I ain’t waiting,” @johnboyega just told #BlackLivesMatter protesters in London’s Hyde Park pic.twitter.com/P49cbwIp6P