Τι και αν αυτή την στιγμή το Νο1 θέμα συζήτησης στον Λευκό Οίκο είναι ο Donald Trump που διαγνώστηκε με Covid-19 και οι δηλώσεις του περί κορωνοϊού; Ένα ζήτημα από το παρελθόν έρχεται στην επιφάνεια και βάζει ακόμη μεγαλύτερες φωτιές. Σύμφωνα με παράνομες ηχογραφήσεις, η Melania φαίνεται να ενοχλήθηκε έντονα από τους ισχυρισμούς της Stormy Daniels το 2006 πως κοιμήθηκε με τον Trump... και δεν δίστασε να την αποκαλέσει "πόρνη της βιομηχανίας του πορνό". Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή.

Η πρώην φίλη και σύμβουλος της Melania, Stephanie Winston Wolkoff, έδωσε στη δημοσιότητα ένα ηχητικό στο οποίο η Πρώτη κυρία της Αμερικής μιλώντας σε εκείνη αποκαλεί την γυναίκα με την οποία φέρεται να την απάτησε ο σύζυγός της και πρωταγωνίστρια ταινιών ερωτικού περιεχομένου, "πόρνη" της αντίστοιχης βιομηχανίας.

Πιο συγκεκριμένα, στο ηχητικό ντοκουμέντο που παρουσιάστηκε στο podcast Mea Culpa του πρώην δικηγόρου του Trump, Michael Cohen, ακούμε την Melania να λέει «Πήγαινε γκούγκλαρέ το και θα το διαβάσεις. Η Annie Leibovitz φωτογράφισε την πόρνη του πορνό και οι φωτογραφίες θα δημοσιευτούν είτε στο τεύχος Σεπτεμβρίου είτε στο τεύχος Οκτωβρίου».

