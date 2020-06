Η βρετανική Vogue χρησιμοποιεί το επερχόμενο τεύχος του Ιουλίου 2020 για να τιμήσει τους εργαζόμενους στην πρώτη γραμμή στο Ηνωμένο Βασίλειο και τις προσπάθειές τους εν μέσω της πανδημίας του κορωνοϊού.

Τρεις επαγγελματίες που προσφέρουν τη δύσκολη περίοδο από διαφορετικό τομέα, ο οδηγός τρένου, Narguis Horsford, η μαία Rachel Millar και η βοηθός σούπερ μάρκετ Anisa Omar, φωτογραφήθηκαν από τον Jamie Hawkesworth και ποζάρουν στα εξώφυλλα του περιοδικού.

