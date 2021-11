Για τους εντελώς λάθος λόγους απασχόλησε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η πρώτη ημέρα της συνόδου κορυφής της COP26 των Ηνωμένων Εθνών για το κλίμα, καθώς περισσότεροι από ένας ηγέτες κρατούσαν με το ζόρι τα μάτια τους ανοιχτά κατά τη διάρκεια των εργασιών.

Πρώτα έγινε… viral ο 78χρονος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Τζο Μπάιντεν που τον πήρε ο ύπνος -πιθανότατα λόγω και του τζετ λαγκ.

Επόμενος ήταν ο κατά πολύ νεότερός του βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον ο οποίος παρότι δεν είχε διασχίσει τον ατλαντικό για να φτάσει στη Γλασκώβη, οι φωτογράφοι τον αποθανάτισαν με κλειστά τα μάτια και χωρίς μάσκα κατά τη διάρκεια των ομιλιών.

Στη φωτογραφία ο Τζόνσον κάθεται ανάμεσα στον σερ Ντέιβιντ Ατένμπορο και τον γενικό γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες. Κανείς πάντως δεν μπορεί να επιβεβαιώσει αν όντως αποκοιμήθηκε ο βρετανός πρωθυπουργός.

Time to wake up @borisjohnson the world is burning. Sir David Attenborough is paying attention to the climate crisis, it's time your Government did too #cop26 pic.twitter.com/NwblaibP6n — David Lammy (@DavidLammy) November 1, 2021

Κυβερνητική πηγή είπε πάντως στη Mirror ότι είναι «ξεκάθαρη ανοησία» να υποστηρίζει κανείς ότι ο Τζόνσον κοιμόταν και πως υπάρχουν αρκετές ακόμη φωτογραφίες από την εκδήλωση όπου φαίνεται πως ο Βρετανός πρωθυπουργός ήταν εντελώς ξύπνιος και φορούσε μάσκα.

Όπως αναφέρει το indy100, το συγκεκριμένο «κλικ» ήταν μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για τους επικριτές του Τζόνσον να εκτοξεύσουν τα βέλη τους, ειδικά για το γεγονός πως δεν φορούσε προστατευτική μάσκα.

Here’s our Prime Minister ‘leading by example’ by sitting without a mask on a global stage in the middle of a pandemic, next to Sir David Attenborough who is 95 years old. If Sir David is, why wouldn’t you? pic.twitter.com/tQdwNmkyz9 — Adil Ray OBE (@adilray) November 1, 2021

It’s one thing to show how little you care but quite another sit next to 95 year old David Attenborough and NOT wear a MASK. #COP26 pic.twitter.com/RiVEbRfDaL — Anna McMorrin MP 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🏳️‍🌈 (@AnnaMcMorrin) November 1, 2021

“Listen, fellow world leader chaps, we need to carpe diem on this whole climate change kerfuffle, er, tempus fugit and what have you, anyway if you need me I’ll be over there having a little super-spreader kip until the private jet arrives.” pic.twitter.com/dKU5QokH56 — Max Morgan 🏳️‍🌈🏳️‍⚧️ (@SpillerOfTea) November 1, 2021

Takes an extra special kind of dickhead to not wear a mask to protect David fucking Attenborough pic.twitter.com/UwJFBxc3pz — James Felton (@JimMFelton) November 1, 2021

How much of a prick do you have to be to not wear a mask around national treasure Sir David Attenborough pic.twitter.com/WXvJzpVWAF — TechnicallyRon (@TechnicallyRon) November 1, 2021

Πηγή: skai.gr