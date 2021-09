Χάος προκάλεσε στους δρόμους της επαρχίας Χενάν ένα τεράστιο φουσκωτό φεγγάρι, το οποίο «ξέφυγε» από ένα φεστιβάλ το πρωί της Δευτέρας.

Κάθε χρόνο οι χώρες της ανατολικής Ασίας γιορτάζουν το φεστιβάλ φεγγαριού στη μέση του φθινοπώρου, το οποίο συμπίπτει με την πανσέληνο του Σεπτεμβρίου.

Συχνά χρησιμοποιούνται πλούσιες διακοσμήσεις, συμπεριλαμβανομένων γιγάντιων φουσκωτών φεγγαριών.

Στο συγκεκριμένο φεστιβάλ, όμως, όλα πήγαν στραβά καθώς το φουσκωτό φεγγάρι έφυγε από τη θέση του με αποτέλεσμα το προσωπικό να τρέχει πανικόβλητο στο δρόμο για να το πιάσει.

Meanwhile in China...



A giant moon escaped the Moon Festival in Henan province on Monday morning.



Some natural satellites just can't be caged 🌝 pic.twitter.com/lw7Wa78GPz