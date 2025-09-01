Η Κιμ Νόβακ εξέφρασε τις ανησυχίες της για τη βιογραφική της ταινία με πρωταγωνίστρια τη Σίντνεϊ Σουίνι. Γιατί προβληματίζεται η γνωστή ηθοποιός, η οποία έφτασε αισίως τα 92 χρόνια ζωής; Διότι η πρωταγωνίστρια Σίντνεϊ Σουίνι, η οποία θα την υποδυθεί, είναι... υπερβολικά σέξι.
Η Κιμ Νόβακ παραχώρησε συνέντευξη στην εφημερίδα Guardian, στην οποία σχολίασε το «Scandalous!», την επερχόμενη ταινία για τον πραγματικό έρωτα μεταξύ της ίδιας και του Sammy Davis Jr.
Η Κιμ Νόβακ
«Δεν νομίζω ότι η σχέση ήταν σκανδαλώδης», εξήγησε η Νόβακ. «Είναι κάποιος για τον οποίο νοιαζόμουν πραγματικά. Είχαμε τόσα πολλά κοινά, συμπεριλαμβανομένης της ανάγκης να μας αποδεχτούν για το ποιοι είμαστε και τι κάνουμε, παρά για την εμφάνισή μας», τόνισε η 92χρονη σήμερα ηθοποιός.
«Αλλά ανησυχώ ότι θα τα χρησιμοποιήσουν όλα για... σεξουαλικούς λόγους», πρόσθεσε, λόγω της πολύ σέξι πρωταγωνίστριας που επιλέχθηκε.
Η Νόβακ και ο Ντέιβις Τζούνιορ είχαν μια ρομαντική σχέση το 1957, η οποία έληξε όταν ο διευθυντής της Columbia Pictures, Χένρι Κον, ο οποίος είχε συμβόλαιο με τη Νόβακ, φοβήθηκε ότι η διαφυλετική τους σχέση θα ήταν κακή για την προβολή της και τις επιχειρήσεις του.
