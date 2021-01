Μπορεί τα προβλήματα μεταξύ της Kim Kardashian και του Kanye West να γνωστοποιήθηκαν με την απόφασή του τραγουδιστή να διεκδικήσει την προεδρία των ΗΠΑ, ωστόσο κανένας μας δεν περίμενε πως το άλλοτε τόσο αγαπημένο ζευγάρι θα χώριζε σύντομα. Κι όμως, οι δυό τους, σύμφωνα με τα αμερικανικά ΜΜΕ ζουν ήδη χωριστά και διαπραγματεύονται τους όρους του διαζυγίου τους. Ας δούμε όσα έγιναν γνωστά μέχρι σήμερα για τον χωρισμό του διάσημου ζεύγους.

Έπειτα από περίπου 9 χρόνια γνωριμίας, 7 χρόνια γάμου και 4 παιδιά, η Kim Kardashian και ο Kanye West, σύμφωνα με πηγές του “Page Six”, πήραν την απόφαση να ακολουθήσουν ξεχωριστούς δρόμους. Η τηλεπερσόνα μάλιστα έχει προσλάβει την γνωστή δικηγόρο διαζυγίων Laura Wasser για να βοηθήσει στην διαπραγμάτευση των διακανονισμών, καθώς έχει πάρει ήδη την απόφασή της και είναι οριστική. Όσο αφορά στον Kanye, αν και δεν έχει γίνει γνωστό αν έχει και αυτός επικοινωνήσει με δικηγόρους, λέγεται πως “γνωρίζει ότι έχουν τελειώσει”. Συγκεκριμένα, δημοσίευμα του “Page Six” τονίζει πως ο σταρ είναι “στεναχωρημένος αλλά ΟΚ. Ξέρει ότι το αναπόφευκτο θα συμβεί και ξέρει ότι [το διαζύγιο] θα έρθει σύντομα”.

Αν και μέχρι στιγμής κανένας από τους δύο δεν έχει σχολιάσει την viral είδηση του χωρισμού τους, το TMZ αποκαλύπτει πως οι δυό τους έχουν απευθυνθεί σε σύμβουλο γάμου με το “διαζύγιο στο τραπέζι” και ο λόγος που ακόμη δεν έχουν υπογράψει την αίτηση είναι η επιθυμία της Kim να πάρει την σωστή απόφαση για τα μικρά τους παιδιά- την 7χρονη North, τον 5χρονο Saint, την 2 ετών Chicago και τον 20 μηνών Psalm. “H Kim ξέρει ότι ο γάμος τελείωσε. Το ξέρει εδώ και καιρό”, αναφέρει πηγή στο E!. “H Kim επικεντρώνεται στο τι είναι καλύτερο για τα παιδιά. Είναι δύσκολη απόφαση για εκείνη και προσπαθεί να βγάλει άκρη”.

Στην περίπτωση που όλα αυτά ισχύουν, τι θα γίνει με την περιουσία τους - η οποία βάση του ξένου Τύπου φτάνει τα 2,2 δισεκατομμύρια δολάρια; Αν και κανένας μας δεν γνωρίζει αν θα την μοιραστούν ειρηνικά ή αν θα δώσουν μάχη, ας δούμε αναλυτικά τι περιλαμβάνει η περιουσία τους. Eκτιμάται ότι η περιουσία του Kanye ανέρχεται στα 1,3 δισ. και της Kim στα 900 εκατομμύρια δολάρια. Ω, ναι. Η Kim είναι "φτωχότερη".

Ακίνητη περιουσία: Συμπεριλαμβανομένου του αρχοντικού σπιτιού τους στο Χίντεν Χιλς της Καλιφόρνιας η αξία των ακινήτων του ζεύγους ανέρχεται στα 105 εκατομμύρια δολάρια. Να θυμίσουμε πως οι δυό τους αγόρασαν το 2014 το σπίτι τους αξίας 20 εκατομμυρίων δολαρίων και για την μίνιμαλ διακόσμηση του οποίου ξόδεψαν άλλα 20 εκατομμύρια, ενώ το 2019 αγόρασαν ένα ακόμη ακίνητο σε κοντινή περιοχή - το οποίο τους τους κόστισε 2,9 εκατομμύρια δολάρια. Σύμφωνα με το Page Six «η Kim Kardashian προσπαθεί να κάνει τον Kanye να της αφήσει το σπίτι, γιατί εκεί μεγάλωσαν τα παιδιά τους και είναι η βάση τους. Αυτό είναι το σπίτι τους» και αι εξηγεί: «Είναι ιδιοκτήτρια όλης της γης και των γειτονικών τμημάτων γύρω από το σπίτι, αλλά η έπαυλη ανήκει στον Kanye. Και οι δύο έβαλαν πολλά χρήματα για την ανακαίνισή του». Φυσικά, στην περιουσία του ζεύγους συμπεριλαμβάνονται και άλλα ακίνητα, όπως το αγρόκτημα στο Γουαϊόμινγκ, αξίας 14 εκατομμυρίων δολαρίων και το οποίο στεγάζει ζώα αξίας περίπου 300.000 δολαρίων και το ράντσο, αξίας 14,5 εκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο βρίσκεται σε μια έκταση 6.713 στρεμμάτων μόλις μερικά χιλιόμετρα μακριά από το πρώτο. Λέγεται μάλιστα πως ο τραγουδιστής τον Αύγουστο του 2020 αγόρασε ακόμη ένα ακίνητο στο Γουαϊόμινγκ. Πέρα από αυτά, ο ράπερ το 2018 αγόρασε στην σύζυγό του ένα διαμέρισμα αξίας 14 εκατομμυρίων δολαρίων σε ένα πολυτελές συγκρότημα κατοικιών στο Μαϊάμι. Το 2017 οι δυό υους πούλησαν το αρχοντικό τους στο Μπελ Έαρ για 17,8 δολάρια.

Η μουσική καριέρα του Kanye: Όπως είναι λογικό, ο Kanye West όλα αυτά τα χρόνια κατάφερε με τις επιτυχίες του να συγκετρώσει ένα τεράστιο χρηματικό ποσό. Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, πως ο ράπερ έχει στην κατοχή του 21 Grammy, καθώς και το βραβείο Billboard Artist Achievement, ένα κοινό ρεκόρ τριών Brit Awards για τον Καλύτερο Καλλιτέχνη Σόλο Ανδρών και το βραβείο Michael Jackson Video Vanguard. Βάση δημοσιεύματος του Forbes το 2020, η περιουσία που έκανε λόγω της καριέρας του φτάνει τα 170 εκατομμύρια δολάρια.

Τα αυτοκίνητα του διάσημου ζευγαριού: Η συλλογή αυτοκινήτων της Kim Kardashian και του Kanye West - η οποία μεταξύ άλλων περιλαμβάνει μία Lamborghini Gallardo (αξίας 180.000-209.000 δολαρίων), ένα Aston Martin DBS, μία Mercedes SLR Stirling Moss αξίας 1,06 εκατομμυρίων δολαρίων- αξίζει 3,8 εκατομμύρια δολάρια.

Η τηλεοπτική καριέρα της Kim Kardashian: Σύμφωνα με αρκετά δημοσιεύματα η Kim κέρδιζε καθαρά 4,5 εκατομμύρια δολάρια ανά σεζόν ως εκτελεστικός παραγωγός και πρωταγωνίστρια στο ριάλιτι «Keeping Up With The Kardashians». Να θυμίσουμε πως το σόου προβαλλόταν για 20 σεζόν και πάνω από 14 χρόνια.

Οι επιχειρήσεις της Kim: Όπως όλοι γνωρίζουμε, η Kim δραστηριοποιείται και σε αρκετές επιχειρήσεις. Το 2014, για παράδειγμα, η influencer ξεκίνησε την εφαρμογή παιχνιδιών για κινητά Kim Kardashian: Hollywood και κέρδισε 1,6 εκατομμύρια δολάρια τις πρώτες πέντε ημέρες μετά την κυκλοφορία του, ενώ το 2015, λάνσαρε τη δική της σειρά Kimojis. Σύμφωνα με αρκετές αναλύσεις και έρευνες, το μεγαλύτερο ωστόσο μέρος της περιουσίας της το απέκτησε χάρη στην εταιρεία της KKW Beauty. Πέρα από αυτά, το 2019, το brand κέρδισε 100 εκατομμύρια δολάρια και άλλα 200 εκατομμύρια με την πώληση μεριδίου 205 στην εταιρεία Coty. Παράλληλα, η τηλεπερσόνα κερδίζει εκατομμύρια από το Instagram. Βάση του Fobers η συνολική περιουσία της ανέρχεται στα 900 εκατομμύρια δολάρια.

Το brand Yeezy του Kanye West: Άξιο αναφοράς είναι και το brand του Kanye το οποίο λάνσαρε το 2009 με την Nike και στην συνέχεια το πήρε στην Adidas το 2013, Yeezy καθώς εκτιμάται πως αξίζει 3 δισεκατομμύρια δολάρια και ότι έβαλε στην τσέπη του Kanye 1,26 δισεκατομμύρια δολάρια.

