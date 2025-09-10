Kendall Jenner: «Αφήνω το μόντελινγκ για μια πιο απλή ζωή»

Η Kendall Jenner, στα 29 της, φαίνεται έτοιμη να αφήσει πίσω της τις πασαρέλες και τα εξώφυλλα, για να ακολουθήσει κάτι πολύ πιο γήινο: τον σχεδιασμό σπιτιών.

Η ίδια αποκάλυψε σε συνέντευξή της στη Vogue ότι σκοπεύει να αποσυρθεί από τη μόδα και να αφοσιωθεί στο πάθος της για την αρχιτεκτονική και την εσωτερική διακόσμηση. «Ορκίζομαι ότι θα τα σταματήσω όλα και θα σχεδιάζω μόνο σπίτια. Δεν αστειεύομαι», είπε χαρακτηριστικά, πλάι στη Gigi Hadid.

Η Jenner εξήγησε πως αγαπά την ηρεμία της καθημερινότητας: «Λατρεύω το σπίτι μου στο Λος Άντζελες, αλλά αγαπώ και την απλή ζωή. Να ξυπνάω το πρωί, να βάζω μαγιό ή φόρμες, χωρίς μακιγιάζ, και να αφήνω τη μέρα να κυλήσει ελεύθερα».

Παραδέχτηκε μάλιστα πως είναι «σπιτόγατα» και ότι την ευχαριστεί να περνά απαρατήρητη: «Στους ιππικούς αγώνες πηγαίνω ντυμένη όπως όλοι, με το κράνος και τα γυαλιά μου, και μπορώ να αγωνιστώ με άλλο όνομα».

Η Jenner μεγάλωσε μπροστά στις κάμερες, από το Keeping Up With The Kardashians στα 11 της χρόνια, μέχρι να γίνει το πιο ακριβοπληρωμένο μοντέλο στον κόσμο. Όμως σήμερα δείχνει να αναζητά κάτι πιο φυσιολογικό. «Σκέφτομαι πολύ το μέλλον, αλλά δεν θέλω να το παρακάνω με τα σχέδια», είπε.

Σε παλαιότερη συνέντευξή της είχε θυμηθεί πώς η οικογένεια συνέχιζε όσο μπορούσε την κανονική σχολική ζωή, παρά τη φήμη του ριάλιτι. «Δεν ήταν πάντα εύκολο, αλλά τελικά αισθάνομαι ευγνώμων. Θα μπορούσε να είναι πολύ χειρότερα».

