Μια γυναίκα από την Ουαλία κατέρριψε Παγκόσμιο Ρεκόρ Γκίνες για τη συλλογή της αποτελούμενη από 5.284 αναμνηστικά με θέμα τον Χάρι Πότερ.

Η Τρέισι Νίκολ Λούις από το Μιντ Γκλαμόργκαν δήλωσε στο Guinness World Records ότι άρχισε να συλλέγει αναμνηστικά από τη σειρά βιβλίων της Τζ. Κ. Ρόουλινγκ και τις κινηματογραφικές μεταφορές, το 2002, και ότι η συλλογή της περιλαμβάνει πλέον βιβλία ειδικής έκδοσης, παιχνίδια, μπρελόκ, εικονογραφήσεις, σετ lego και άλλα.

Η Νίκολ Λούις, ο γάμος της οποίας είχε θέμα τον Χάρι Πότερ, είπε ότι η συλλογή της γεμίζει τρία δωμάτια του σπιτιού της.

Τα αγαπημένα της αντικείμενα είναι οι τσάντες.

Το προηγούμενο ρεκόρ κατείχε η Βικτόρια ΜακΛέιν, επίσης από την Ουαλλία, η οποία έχει συλλογή 3.686 αντικειμένων Χάρι Πότερ.

Το franchise από μόνο του κατέχει μια σειρά από εντυπωσιακά ρεκόρ, εκτός από το είναι μια από τις πιο σημαντικές λογοτεχνικές και κινηματογραφικές σειρές του αιώνα.

Για παράδειγμα, η ταινία Harry Potter and the Goblet of Fire (Ο Χάρι Πότερ και το κύπελλο της φωτιάς 2005) είναι το DVD με τις μεγαλύτερες πωλήσεις. Την ημέρα της κυκλοφορίας του, το 2006 πουλήθηκαν περισσότερα από έξι αντίτυπα ανά δευτερόλεπτο.

Η ταινία Harry Potter and the Deathly Hallows – Part 2 (Ο Χάρι Πότερ και οι Κλήροι του Θανάτου: Μέρος 2) του 2011, η τελευταία ταινία με τον μάγο, σπουδαστή στη σχολή Χόγκουαρτς για Μαγείες και Ξόρκια κατέχει το ρεκόρ λογοτεχνικής μεταφοράς στη μεγάλη οθόνη με τις μεγαλύτερες εισπράξεις.

Επιπλέον η παράσταση Harry Potter and the Cursed Child (Ο Χάρι Πότερ και το καταραμένο παιδί) είναι το θεατρικό έργο του Μπρόντγουεϊ με τις περισσότερες εισπράξεις. Το έργο αποτελούμενο από δύο μέρη έχει πουλήσει 1.324.815 εισιτήρια σε 783 παραστάσεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ