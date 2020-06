Σε ησυχία δεν φαίνεται να αφήνουν οι θαυμαστές των ρόγιαλς το ζευγάρι Μέγκαν και Χάρι. Εξετάζουν τις κάθε τους κίνηση και είναι έτοιμοι για επίθεση.

Όταν το ζευγάρι αποφάσισε στις αρχές του έτους να αφήσει την βασιλική ζωή και το παλάτι για να επικεντρωθούν στην οικογένειά τους και να ξεκινήσουν από την αρχή πολλοί θαυμαστές απογοητεύτηκαν και θύμωσαν με αυτή τους την κίνηση.

Από τότε κάθε τους κίνηση πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτική αφού κινδυνεύουν να δεχθούν επίθεση από άτομα σαν και αυτά.

Το πρώην βασιλικό ζευγάρι έστειλε μια επιστολή σε μια βρετανική φιλανθρωπική οργάνωση, τον αθλητικό οργανισμό Street Games, που υποστηρίζει κοινότητες μειονοτήτων στο Λονδίνο.

Wow! Thank you so much Harry and Meghan for your kind words and your continued support for StreetGames and the brilliant local organisations working to support their communities in these challenging times pic.twitter.com/4h9bMGTuTR