D’une pierre deux coups 😊 Fière et heureuse d’avoir reçu aujourd’hui, grâce à vous tous, les disques d’or et de platine pour mon dernier album. C’est un drôle de jour pour recevoir cette récompense car dans moins d’une heure mon nouvel album sera disponible. Je croise les doigts pour que sa vie soit aussi heureuse que celle de French Touch et qu’il sache trouver son chemin vers vous 🎶 Killing two birds with one stone ! Happy and proud to have received today, thanks to all of you, the gold and platinum record for my previous album. It is quite symbolic that it was given to me today when my new album is to be released in less than an hour. Its life is in your hands from now and I hope its journey will be happy Merci @alainlalala @labelbarclay #disquedor📀 #disquedeplatine💿 #frenchtouch

