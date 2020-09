To τι ακριβώς συμβαίνει μέσα στο κεφάλι του Kanye West είναι κάτι που δεν θα μάθουμε μάλλον ποτέ. Ωστόσο ανά διαστήματα μοιράζεται τις ανυσιχίες του και το τι τον προβληματίζει μέσα από τον λογαριασμό του στο Twitter με έναν θα λέγαμε σχεδόν ακραίο τρόπο.

Την τελευταία φορά που έκανε τέτοιες δημοσιεύσεις η Kim παρακάλεσε τον κόσμο να είναι διακριτικός λαμβάνοντας υπόψιν το πρόβλημα ψυχικής υγείας που αντιμετωπίζει.

Αυτή την φορά σόκαρε για άλλη μια φορά τους ακόλουθούς του με μια σειρά από Tweets στα οποία κατηγορεί την Universal και την Universal προσπαθώντας να ανακτήσει τα δικαιώματα της δικής του μουσικής.

«Πίστεψέ με ... Δεν θα σταματήσω», σημείωσε στο κλιπ ο γνωστός rapper, το οποίο αναφερόταν στην τρέχουσα προσπάθειά του να αποκτήσει τα πνευματικά δικαιώματα στα αρχικά του τραγούδια. Σε ένα ξεχωριστό tweet, ο σταρ αστειεύτηκε επίσης ότι η σύζυγός του, Kim Kardashian, θα τον εκπροσωπούσε σε νομικές διαδικασίες. Ωστόσο, η Kim Kardashian δεν έχει σχολιάσει ακόμη τις τελευταίες αναρτήσεις και την συμπεριφορά του συζύγου της.

I KNOW MY LORD AND SAVIOR JESUS CHRIST WILL MAKE FOOLS OF AND PUNISH ALL WHO HAVE PARTICIPATED IN UNFAIR CONTRACTS

EVERYONE AT UNIVERSAL AND VIVENDI PLEASE UNDERSTAND THAT I WILL DO EVERYTHING IN MY LEGAL POWER AND USE MY VOICE UNTIL ALL ARTIST CONTRACTS ARE CHANGED STARTING WITH GETTING MY MASTERS FOR MY CHILDREN I WILL NOT STOP I PROMISE YOU IM AM PETTY AND VERY PERSONAL