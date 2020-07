O Kanye West αιφνιδίασε τους πάντες όταν μια εβδομάδα πριν ανακοίνωσε ότι πρόκειται να είναι υποψήφιος στις επερχόμενες προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ. Μπορεί για κάποιους να ήταν αναμενόμενο αφού και παλαιότερα ο γνωστός ράπερ είχε δηλώσει ότι θα ήθελε να θέσει υποψηφιότητα παρόλα αυτά η κίνησή του αυτή λίγους μήνες πριν τις εκλογές και εν μέσω ενός αναβρασμού που υπάρχει στην Αμερική κίνησε υποψίες.

Αρχικά υπήρξε η ιδέα ότι θέτοντας τον εαυτό του ως υποψήφιο θα κατάφερνε να μειώσει περισσότερο τους ψήφους που θα κέρδιζε ο Trump με αποτέλεσμα ο νυν πρόεδρος να μην επανεκλεγεί. Το Twitter όμως είχε άλλη άποψη…

Πολλοί κατηγόρησαν τον Kanye West ότι είναι ουσιαστικά ένα πιόνι του Trump και ότι με την υποψηφιότητά του διασπάει τις ψήφους των μαύρων με αποτέλεσμα να βλάψει την υποψηφιότητα του Joe Biden o οποίος μετά την κρίση του κορωνοϊού και τα γεγονότα που ξεκίνησαν το Black Lives Matter βρίσκεται μπροστά στα προγνωστικά.

We must now realize the promise of America by trusting God, unifying our vision and building our future. I am running for president of the United States 🇺🇸! #2020VISION