Viral έγινε η κίνηση του Γιάννη Αντετοκούνμπο, σε αγώνα των Μπακς, ο οποίος χάρισε τα παπούτσια που φορούσε στον αγώνα σε μια 9χρονη φαν της ομάδας.

Το κορίτσι μόλις συνειδητοποίησε ότι ο Γιάννης της έκανε δώρο τα παπούτσια του ξέσπασε σε δάκρυα χαράς. H μικρή είχε πάει να δει τον αγώνα με τον παππού της.

Η ευγενική κίνηση του Γιάννη χαρακτηρίστηκε ως το καλύτερο χριστουγεννιάτικο δώρο.

An early #NBAXMas gift from the MVP! pic.twitter.com/Bb1JaapSXu