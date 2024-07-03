Καλομοίρα: Τι πρέπει να κάνουν τελικά οι γυναίκες; Τα στραβά μάτια ή την…Κινέζα;

Η Καλομοίρα είχε δηλώσει πριν από λίγο καιρό ότι η γυναίκα πρέπει να κάνει ότι δεν καταλαβαίνει κάποια πράγματα και είχε ακούσει χοντρό κράξιμο από πολλές πλευρές. Η ίδια πάντως συνεχίζει να πιστεύει πως είναι η καλύτερη λύση για μια ήρεμη προσωπική και οικογενειακή ζωή.

Η ίδια καλεσμένη στο πλατό της εκπομπής «Το Πρωινό» μίλησε για τη σχέση με τον σύζυγό της, Γιώργο Μπούσαλη, ενώ ξεκαθάρισε και για την παλιά της δήλωση ότι οι γυναίκες πρέπει να κάνουν τα στραβά μάτια και την… Κινέζα.

«Με τον Γιώργο είμαστε 18 χρόνια μαζί και 12 παντρεμένοι. Ο έρωτας με τα χρόνια αλλάζει, στην αρχή είναι ο έρωτας και μετά μένει η αγάπη. Υπάρχει ζήλεια στη σχέση μας, θα ζηλέψω αν κοιτάξει μια άλλη κοπέλα. Ο Γιώργος δεν ζηλεύει. Στην αρχή τον πείραζε», είπε αρχικά η Καλομοίρα και συνέχισε:

«Ειπώθηκαν πολλά για τη δήλωση μου ότι οι γυναίκες κάποιες φορές πρέπει να κάνουν τις Κινέζες. Όταν εγώ ήμουν στο σπίτι της αδελφής μου, είδα τι αγαπημένη που ήταν με τον άντρα της. Και μου λέει: Όταν έρχεται ο Γεράσιμος σπίτι κάνω κωλοτούμπα. Και μετά το δοκίμασα και δουλεύει.

Μετά ο πατέρας μου, μού είπε να κλείνω κανένα μάτι πού και πού, γιατί τον ρώταγα συμβουλές για σχέση. Δηλαδή να κάνω και την Κινέζα λίγο. Δεν το εννοούσα στα σοβαρά, αλλά πιστεύω ότι είναι καλό σε κάποια πράγματα να κάνεις και τα στραβά μάτια. Δεν αξίζει να τσακώνεσαι για το οτιδήποτε.

Αν θες ηρεμία στο σπίτι, κάνεις την Κινέζα και τελειώνει. Όταν λες να κάνεις την Κινέζα δεν εννοώ να μην είστε ίσοι. Εγώ είμαι ίση με τον Γιώργο, αλλά για κάποια πράγματα δεν αξίζει να τσακωθείς».

Σε τι λοιπόν που κάνει ο Γιώργος η ίδια κάνει τα στραβά μάτια;

«Ο Γιώργος κάποιες φορές όταν λέει κάτι, δεν έχει τον τρόπο να τα πει, τα λέει ευθέως, Θέλω να τα πει λίγο πιο μαλακά. Είναι λίγο απότομος, αλλά τώρα το έχω συνηθίσει, κάνω την Κινέζα».

Εκείνος; Κάνει το ίδιο; «Ο Γιώργος δεν κάνει τον Κινέζο, δεν κρατιέται», τόνισε η Καλομοίρα.

