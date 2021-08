Ο ράπερ Κάνιε Γουέστ κατέθεσε έγγραφα για να αλλάξει επίσημα το όνομά του σε.... Ye. Ο ίδιος επικαλέστηκε «προσωπικούς λόγους» στα δικαστικά έγγραφα που κατατέθηκαν στο Λος Άντζελες.

Αυτή του η κίνηση ερχεται σχεδόν τρία χρόνια αφότου ο τραγουδιστής, σχεδιαστής μόδας και υποψήφιος για την προεδρία έγραψε ένα tweet για την αλλαγή του ονόματός του, μετά την κυκλοφορία ενός άλμπουμ με τίτλο Ye.

the being formally known as Kanye West



I am YE