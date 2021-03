Η ευχάριστη είδηση γνωστοποιήθηκε πρώτα από το Shadow and Act: o Τα-Νεχίσι Κόουτς, ο συγγραφέας μπεστσέλερ όπως τα «Between the World and Me», «The Beautiful Struggle», «We Were Eight Years in Power» και «The Water Dancer», πρόκειται να γράψει ιστορία για νέα ταινία Σούπερμαν, για την DC Films και την Warner Bros.

Το πρότζεκτ είναι στα πρώτα στάδια, προς το παρόν δεν έχει ανακοινωθεί σκηνοθέτης και δεν έχει ξεκινήσει έρευνα για το ποιος θα υποδυθεί τον Kal-El / Superman. Το μόνο που έχει γνωστοποιηθεί είναι ότι την παραγωγή έχει αναλάβει η Bad Robot Productions, η εταιρεία κινηματογραφικών και τηλεοπτικών παραγωγών του J.J. Abrams· γνωστή από τηλεοπτικές σειρές όπως «Fringe», «Lost», «Westworld» και από ταινίες όπως «Star Trek», «Star Trek Into Darkness», «Star Trek Beyond», «Mission: Impossible - Ghost Protocol», «Mission: Impossible - Rogue Nation» και «Mission: Impossible - Fallout».

«Είναι τιμή μου το να έχω προσκληθεί από την Warner Bros., την DC Films και την Bad Robot στο DC Extended Universe» είπε, σε ανακοίνωση ο Κόουτς. «Προσβλέπω στο να προσθέσω ουσιαστικά στην κληρονομιά του πιο εμβληματικού μυθικού ήρωα της Αμερικής».

«Το “ Between the World and Me” άνοιξε ένα παράθυρο και άλλαξε τον τρόπο που πολλοί από εμάς βλέπουμε τον κόσμο» δήλωσε από την πλευρά του ο Τόμπι Έμεριτς, ο πρόεδρος του Warner Bros. Pictures Group. «Είμαστε βέβαιοι ότι η εκδοχή του για τον Σούπερμαν θα προσφέρει στους φανατικούς θαυμαστές έναν καινούργιο και συναρπαστικό τρόπο να βλέπουν τον Ατσάλινο Άνθρωπο».

Πηγή: skai.gr