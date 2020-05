Είναι δεδομένο πως στην περίοδο καραντίνας, και ποιος δεν ξέχασε την αίσθηση του να πηγαίνει σε καθημερινή βάση στο γραφείο, έχοντας προσεγμένο ντύσιμο και να συναναστρέφεται με τους συναδέλφους του. Για αυτούς που δουλεύουν μπορεί να μην σταμάτησε η εργασία αλλά το να την κάνεις από το σπίτι σίγουρα δεν είναι το ίδιο.

Μπορεί τα άγχη της επιτυχημένης εργασίας να ισχύουν, ωστόσο δεν χρειάζεται να... τρελαίνεσαι για το αν στυλιστικά είσαι αποδεκτά ντυμένος καθώς κακά τα ψέματα στο σπίτι σου είσαι, μπορείς και να μην βγάλεις ούτε καν την πιτζάμα σου.

Αυτό όμως που συνέβη στον ρεπόρτερ του «ABC News», Γουίλ Ριβ θα μπορούσαμε να πούμε πως έχει κάποια σχέση με τον παραπάνω ισχυρισμό...

Βλέπετε ο κύριος Ριβ βρήκε στην κάμερα ζωντανά στην εκπομπή «Good Morning America» από το σπίτι του, ευπρεπεισμένος, φορώντας σακάκι λες και ήταν σε πραγματικό δελτίο ειδήσεων στο ίδιο το κανάλι, έχοντας σημαντικά πράγματα να πει για τα drone που θα φέρνουν παραγγελίες από τα φαρμακεία στα σπίτια ασθενών. Όλα καλά μέχρι εδώ.

Reporter Will Reeve with no pants caught on screen during an appearance on ABC"Good Morning America" #goodmorning #GoodMorningAmerica #ABCNews #WillReeve #ReporterDiary

check the video: https://t.co/nL63XGqLAI