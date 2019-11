Ευχάριστη, και ιδιαίτερα θεαματική, έκπληξη στα παιδιά του νοσοκομείο Παίδων του Οχάιο (ProMedica Toledo) έκανε προ ημερών… ο Μπάτμαν.



Ο λόγος για ένα από τα στελέχη των ειδικών δυνάμεων (SWAT) της αστυνομίας του Τολίντο στο Οχάιο που κάνουν παρόμοιες εμφανίσεις έκπληξη στο πλαίσιο των εορτασμών του Halloween.



Οι αστυνομικοί έχουν ντυθεί δημοφιλείς υπερήρωες, συμπεριλαμβανομένων των Batman, Wolverine και Captain America.



Ως υπερήρωας που σέβεται τον εαυτό του, ο «άνθρωπος νυχτερίδα» δεν μπήκε βέβαια από την πόρτα, αλλά από… το παράθυρο ενθουσιάζοντας τα παιδιά, πολλά εκ των οποίων δίνουν ή έδωσαν μάχη με τον καρκίνο.

Όταν οι χάρτινοι ή σελιλόιντ ήρωες έχουν πραγματικές υπερδυνάμεις.

Today members of the Toledo Police SWAT Unit took to the skies to help make a rainy day sunny for the children at the Toledo Children’s Hospital. For the sixth year in a row, members of the SWAT Team rappelled from the roof of the hospital to surprise the children. #toledopolice pic.twitter.com/6U8EkCdwXX