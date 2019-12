Μία γυναίκα στη Νότια Καλιφόρνια έριξε μπουνιά σε ένα πούμα και προσπάθησε να κρατήσει τα σαγόνια του ανοιχτά όταν αυτό επιτέθηκε στον σκύλο της στην πίσω αυλή του σπιτιού της. Ωστόσο δεν κατάφερε να σώσει το κατοικίδιό της.

Η γυναίκα υπέστη μικροτραυματισμούς μετά την επίθεση του πούμα στον σκύλο της, ράτσας Μίνι Σνάουζερ. Ο αστυνόμος Keith Eisenhour επιβεβαίωσε το γεγονός στο KNBC-TV.

A Simi Valley neighborhood is on high alert Thursday after a pair of mountain lion attacks left one dog dead – despite its owner's efforts to fight the big cat off – and a second canine injured.​ https://t.co/9cXP7GywDx