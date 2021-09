Ένας άνδρας έκλεψε την παράσταση σε μια ζωντανή πρωινή εκπομπή στις ΗΠΑ, καθώς πέρασε μπροστά από τις κάμερες... ολόγυμνος.

Οι τηλεθεατές της αμερικανικής πρωινής εκπομπής «Today» του NBC είδαν τον άνδρα να περνά ξαφνικά, μετά το τέλος του διαφημιστικού διαλείμματος και ενώ η εκπομπή έχει μόλις ξαναρχίσει.

Οι παρουσιαστές Χόντα Κοτμπ, Σαβάνα Γκούθρι και Κρεγκ Μέλβιν ξαφνιάστηκαν εμφανώς και στράφηκαν προς την οθόνη πίσω τους, ενώ αναρωτιόντουσαν πού πηγαίνει ο άνδρας «τσιτσίδι».

STREAKER problems at NBC's "Today" show. There's a brief moment of Full Frontal nudity, and then they cut to ads. (Maybe he was going to keep running past the window?) pic.twitter.com/swxJVCn3EO