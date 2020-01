Εκατοντάδες Ινδοί ζαχαροπλάστες και σεφ εργάστηκαν ακατάπαυστα για να δημιουργήσουν το μακρύτερο γλυκό στον κόσμο, μήκους... 6,5 χιλιομέτρων και να σπάσουν έτσι το προηγούμενο ρεκόρ που είχαν πετύχει Κινέζοι αρτοποιοί.

Το γλυκό από βανίλια, που εκτείνεται σε χιλιάδες ενωμένα τραπέζια, στον χώρο ενός φεστιβάλ και στους γειτονικούς δρόμους της πόλης Τρισούρ, στην Κεράλα, ζυγίζει περίπου 27.000 κιλά. Μόνο η ζάχαρη και το αλεύρι που χρησιμοποιήθηκαν έφτασαν τα 12.000 κιλά. Στην παρασκευή του συμμετείχαν σχεδόν 1.500 ζαχαροπλάστες και μάγειροι, ντυμένοι με τις παραδοσιακές λευκές ποδιές και τους σκούφους τους, που επί τέσσερις ώρες συναρμολογούσαν αυτό το κέικ και στη συνέχεια το περιέχυσαν με γκανάς σοκολάτας.

New record: Longest cake - 5,300 metres (17,388 ft). Congratulations to Bakers Association Kerala in Thrissur, India 🍰🎉 pic.twitter.com/fakSK3xIMJ