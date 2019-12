Από μια πραγματικά εναλλακτική πηγή παραγωγής ενέργειας φωταγωγείται το χριστουγεννιάτικο δέντρο, σε ενυδρείο στο Τενεσί των ΗΠΑ.

Το χριστουγεννιάτικο δέντρο, παίρνει ρεύμα από ένα ηλεκτροφόρο χέλι, που ονομάζεται «Μιγκέλ Γουάτσον».

«Υπάρχουν αισθητήρες στην δεξαμενή του Μιγκέλ που ενεργοποιείται όταν παράγει ηλεκτρισμό», εξηγεί η Κίμπερλι Χερτ, υπάλληλος του ενυδρείου.

Κάθε μέρα επισκέπτες συρρέουν στο ενυδρείο για να δουν τον Μιγκέλ και τα «ηλεκτρικά του κόλπα». Ο Μιγκέλ, έχει μάλιστα και τον δικό του λογαριασμό στο Twitter.

ICYMI, here's a video of yours truly attempting to use my discharges to power the lights on a Christmas tree. (SPOILER ALERT ::: Of course I pull it off. My phenomenal cosmic — well, bio-electric — power is basically limitless.) pic.twitter.com/g4r5JPHWoH