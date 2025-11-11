«Η ζωή σου όλη»: Η Χριστίνα Βίδου συναντά Μαρία Φαραντούρη και Τηλέμαχο Χυτήρη

Η Μαρία Φαραντούρη και ο Τηλέμαχος Χυτήρης μιλούν για τη Ζωή τους Όλη στη Χριστίνα Βίδου, την Τετάρτη 12 Νοεμβρίου στις 00.15, στον ΣΚΑΪ.

Η πολιτική, η ποίηση, η μουσική, τα ανατρεπτικά 60s, η Μεταπολίτευση, ο Μίκης, ο Ανδρέας, ο έρωτας, η οικογένεια… Ξεχωρίζουν τις σημαντικές στιγμές της πορείας τους και θυμούνται άγνωστα περιστατικά με τους πρωταγωνιστές της νεότερης ελληνικής Ιστορίας.

Γυρνώντας τον χρόνο πίσω, ταξιδεύουν νοερά στη Νέα Ιωνία και την Κέρκυρα των μετεμφυλιακών χρόνων, στην Αθήνα του 1-1-4, των Ιουλιανών και των μπουάτ, στη Φλωρεντία των πολιτικών ζυμώσεων, στο Παρίσι των αυτοεξόριστων Ελλήνων και στο Λονδίνο του οικουμενικού Θεοδωράκη. Περιγράφουν την πρώτη γνωριμία τους, αλλά και το φλερτ που μετρά πλέον 57 χρόνια και απαντούν πώς συνδυάζεται η καριέρα στον πολιτικό και καλλιτεχνικό στίβο με τη γονεϊκότητα.

Η Μαρία Φαραντούρη ανατρέχει στους σταθμούς μιας γεμάτης καριέρας και εξιστορεί την πρώτη συνάντηση με τον ήδη διεθνώς αναγνωρισμένο Μίκη Θεοδωράκη στα μέσα της δεκαετίας του ’60, αλλά και τη σύμπραξη με άλλους σπουδαίους δημιουργούς, όπως ο Μάνος Χατζιδάκις, ο Μάνος Λοΐζος και ο Διονύσης Σαββόπουλος.

Θυμάται τη φυγή και την επταετή απουσία από την Ελλάδα του γύψου, τις περιοδείες ανά την υφήλιο και την ανεπανάληπτη δημιουργική έκρηξη εντός και εκτός συνόρων.

Από την πλευρά του, ο Τηλέμαχος Χυτήρης, ανασκοπεί 50 χρόνια πυκνών πολιτικών γεγονότων και σκιαγραφεί τον χαρακτήρα του Ανδρέα Παπανδρέου, όπως ο ίδιος τον βίωσε σε θριάμβους, κρίσεις και προσωπικές στιγμές – μέχρι το τέλος, ένα βράδυ του Ιουνίου του 1996 στο Καστρί. Μοιράζεται παραλειπόμενα από μία σταδιοδρομία συνδεδεμένη με τη νεότερη ελληνική και διεθνή Ιστορία, ενώ απαντά στο δίλημμα πολιτικός ή ποιητής.

Δείτε το trailer:

#IZwiSouOli

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.