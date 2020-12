Η Τζένιφερ Λόπεζ φαίνεται πως είναι η σταρ που εμπιστεύεται το Netflix για το επόμενο του βήμα. Σύμφωνα με το Variety, η τραγουδίστρια και ηθοποιός πρόκειται να μεταφέρει στην πλατφόρμα streaming το best selling βιβλίο - θρίλερ ''The Cipher'' της Isabella Maldonado. Η ίδια η Λόπεζ φαίνεται πως επιβεβαίωσε την είδηση ανεβάζοντας ένα «στιγμιότυπο οθόνης» με τον τίτλο από το Variety στα Stories της στο instagram, εκφράζοντας τον ενθουσιασμό της δημόσια.

H πρωταγωνίστρια, Nina Guerrera, είναι μια πράκτορας του FBI που εθίζεται σε μια υπόθεση με έναν κατά συρροή δολοφόνο ο οποίος ανεβάζει στο διαδίκτυο γρίφους και κωδικοποιημένα μηνύματα που αφορούν στους τελευταίους του φόνους. Σκοπός του όχι μόνο δεν είναι να διαφύγει, αλλά να προσελκύσει την Guerrera σε ένα ''κυνηγητό''.

Παρόλο που οι περισσότερες παραγωγές είχαν «παγώσει» το 2020 λόγω κορωνοϊού, η Λόπεζ έχει ήδη τρεις ταινίες έτοιμες. Το ''Marry Me'', όπου πρωταγωνιστεί μαζί με τον Owen Wilson αλλά και τον Maluma, το ''The Godmother'' που ακολουθεί την ακμή και την παρακμή της βαρόνης ναρκωτικών Griselda Blanco και το ''Shotgun Wedding'', πλάι στον Armie Hammer. Έχει επίσης επιβεβαιωθεί πως αυτή θα ηγείται της θρυλικής, ετήσιας συναυλίας Dick Clark's New Year's Rocking Eve.

Πηγή: Must