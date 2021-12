Η Ντόλι Πάρτον κατέκτησε τρία νέα ρεκόρ Γκίνες.

Η θρυλική τραγουδίστρια της κάντρι κατέρριψε το ρεκόρ για τις περισσότερες δεκαετίες (επτά) στο chart Hot Country Songs των ΗΠΑ και το ρεκόρ των περισσότερων επιτυχιών Νο. 1 στο chart Hot Country Songs των ΗΠΑ από γυναίκα καλλιτέχνη, με συνολικά 25 επιτυχίες.

Αντιδρώντας στο επίτευγμα, η τραγουδίστρια μίλησε στην Guinness World Records Ltd., η οποία κατέχει τα αποκλειστικά δικαιώματά της κυκλοφορίας του βιβλίου καταγραφής των παγκόσμιων ρεκόρ.

Country icon @DollyParton holds the Guinness World Record for most decades on the U.S. hot country songs chart by a female. See her other two: https://t.co/HmNsZhvH9t