Τον ρόλο-κλειδί της διάσημης τηλεπερσόνας, αρμενικής καταγωγής, Κιμ Καρντάσιαν στην αναγνώριση της Γενοκτονίας των Αρμενίων από τις ΗΠΑ, πραγματεύεται με σημερινό του άρθρο το Al Monitor.

Συγκεκριμένα το δημοσίευμα τονίζει την ευαισθητοποίηση της Καρντάσιαν στο ζήτημα και κάνει λόγο για ενεργή ανάμειξη σε δράσεις για την ανάδειξη του θέματος αλλά και πλήθος ιδιωτικών συζητήσεων, στις οποίες προχώρησε, για αυτό τον σκοπό, με υψηλά ιστάμενα πρόσωπα στο Κογκρέσο αλλά και την κυβέρνηση της Αρμενίας.

Η αμφιλεγόμενη, για πολλούς σελέμπριτι, αναφερόταν συχνά στην καταγωγή της, προκειμένου να ευαισθητοποιήσει, μνημονεύοντας τον Αρμενικής- Αμερικανικής καταγωγής πατέρα της, Ρόμπερτ Καρντάσιαν.

Thank you Armenia for such a memorable trip. So blessed to have been baptized along with my babies at Mother See of Holy Etchmiadzin, Armenia's main cathedral which is sometimes referred to as the Vatican of the Armenian Apostolic Church. This church was built in 303 AD. pic.twitter.com/bUrzHfyh3p