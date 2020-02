Η Στεφανία Λυμπερακάκη θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον 65ο διαγωνισμό της Eurovision που θα πραγματοποιηθεί τον Μάιο στο Ρότερνταμ της Ολλανδίας, όπως ανακοινώθηκε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ, από την διευθύντρια διεθνών σχέσεων του καναλιού Μαρία Κουφοπούλου.

