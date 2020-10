Έχουμε δει πολλές φορές βίντεο και εικόνες με το ζεύγος Τραμπ να κάνει κινήσεις και χειρονομίες που δείχνουν ότι τα πράγματα μεταξύ τους δεν πάνε και πολύ καλά παρόλο που συνεχίζουν να είναι μαζί.

Άλλο ένα τέτοιο περιστατικό συνέβη και χθες στο ντιμπέιτ όταν στην σκηνή ανέβηκε η Μελάνια μαζί με τον Αμερικανό πρόεδρο. Αρχικά φαίνεται οι δύο να κρατιούνται χέρι – χέρι και να φωτογραφίζονται. Μέχρι να το καταλάβουμε όμως στην προσπάθειά τους να αποχωρήσουν από το κέντρο της σκηνής συνέβη κάτι που έκανε το Twitter όπως πάντα να διχαστεί.

Στο βίντεο η Μελάνια φοράει μάσκα ενώ ο σύζυγός της όχι και ας έχει νοσήσει από τον κορωνοϊό. Όταν λοιπόν αποχωρούν φαίνεται ότι ο Τραμπ, αυτή την φορά, σπρώχνει το χέρι του μακριά από εκείνο της συζύγου του και στην συνέχεια την σπρώχνει στην πλάτη για να προχωρήσει. Φυσικά δεν μπορέσαμε να δούμε την έκφραση της Μελάνια αφού φορούσε μάσκα όμως οι χρήστε του Twitter έχουν τώρα χωριστεί σε δύο στρατόπεδα. Σε αυτούς που πιστεύουν ότι ο Τραμπ απώθησε το χέρι της συζύγου τους και σε αυτούς που από το βίντεο καταλαβαίνουν το αντίθετο.

Ένα είναι βέβαιο, αυτή η σχέση είναι σίγουρα περίεργη και δύσκολα θα την καταλάβουμε.

These small and silent moments tell us all we need to know sometimes.pic.twitter.com/0KLwxmFO0M