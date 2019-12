Με μία γιορτινή φωτογραφία ευχήθηκαν για τα Χριστούγεννα ο Δούκας και η Δούκισσα του Σάσεξ.

Αυτή τη φορά στην φωτογραφία είναι και ο μικρός γιος τους Άρτσι, ενώ το ζευγάρι τον παρακολουθεί χαμογελαστό να πλησιάζει τον φακό.

Το ζευγάρι βρίσκεται για τις γιορτές στον Καναδά με φίλους και την μητέρα της Μέγκαν Μαρκλ. Η απόφαση τους να περάσουν μακριά από την Βρετανία και την βασιλική οικογένεια τις γιορτές των Χριστουγέννων πυροδοτεί νέες φήμες στον βρετανικό Τύπο ότι οι σχέσεις του ζευγαριού με τους υπόλοιπους γαλαζοαίματους δεν περνούν και τις καλύτερες ημέρες.

Just sharing the sweetest Christmas Card from our President and Vice-President, The Duke and Duchess of Sussex. Very Merry Christmas, everyone! pic.twitter.com/McOcHALoGl