Η Nova αποχαιρετά την σπουδαία ηθοποιό Νταϊάν Κίτον με τις ταινίες & «Summer Camp» & «Manhattan Murder Mystery»

Η Nova, αποτίει φόρο τιμής στην σπουδαία ηθοποιό Νταϊάν Κίτον με τις ταινίες "Summer Camp" και "Manhattan Murder Mystery" που θα προβληθούν απόψε Κυριακή 12 Οκτωβρίου στις 20:15 και στις 22:00 αντίστοιχα στο Novacinema2.

Η ταινία "Summer Camp" (20:15) είναι μια αμερικανική κωμωδία του 2024 (διάρκεια 92'), σε σενάριο και σκηνοθεσία της Καστίλ Λάντον. Πρωταγωνιστούν οι Νταϊάν Κίτον, Κάθι Μπέιτς, Άλφρι Γούνταρντ και Νικόλ Ρίτσι. Η ιστορία ακολουθεί τη Νόρα, τη Τζίνι και τη Μέρι, τρεις παιδικές φίλες που περνούσαν κάθε καλοκαίρι μαζί σε μια κατασκήνωση. Μετά από χρόνια, όταν τους δίνεται η ευκαιρία να ξανασυναντηθούν για μια επανένωση της κατασκήνωσης, την αρπάζουν όλες με ενθουσιασμό.

Το "Manhattan Murder Mystery" (22:00) είναι μια αμερικανική μαύρη κωμωδία μυστηρίου του 1993 (διάρκεια 104'), σε σκηνοθεσία του Γούντι Άλεν, ο οποίος έγραψε το σενάριο μαζί με τον Μάρσαλ Μπρίκμαν, και με πρωταγωνιστές τους Νταϊάν Κίτον, Γουντι Άλεν και Αντζέλικα Χιούστον. Η ταινία επικεντρώνεται στην έρευνα ενός παντρεμένου ζευγαριού για τον θάνατο της συζύγου του γείτονά τους.

Απόλαυσε τις ταινίες στο Novacinema2 αλλά και On Demand στην πλατφόρμα της ΕΟΝ όποτε εσύ επιθυμείς, μαζί με περισσότερες από 6.000 ταινίες & επεισόδια σειρών. Επιπλέον, η ανανεωμένη υπηρεσία ΕΟΝ On Demand σου δίνει τη δυνατότητα να δεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές ακόμα και offline.

