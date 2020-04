Η πρώην πρώτη κυρία των ΗΠΑ, Μισέλ Ομπάμα ξεκίνησε μία σειρά online video με αναγνώσεις βιβλίων για παιδιά

Το πρώτο βιβλίο που επέλεξε είναι το εικονογραφημένο «The Grufallo», για το οποίο η Μισέλ Ομπάμα είπε ότι είναι η ιστορία ενός ποντικού που χρησιμοποιεί την «εξυπνάδα και τη φαντασία του» για να αποφύγει τους κινδύνους του δάσους, μία αλεπού και άλλα αρπακτικά.

Τα online video «Mondays With Michelle Obama» είναι μέρος της σειράς PBS KIDS Read-Along και θα συνεχίσουν έως τις 11 Μαΐου.

Προβάλλονται στις σελίδες στο Facebook και στο YouTube του PBS KIDS και στη σελίδα στο Facebook του εκδοτικού οίκου της πρώην πρώτη κυρίας των ΗΠΑ, Penguin Random House.

I can't wait to share the magic of storytelling with kids everywhere by reading a beloved children's book every Monday with @PBSKIDS and @Penguinrandom.



I hope you’ll tune in today at 12PM ET as I read "The Gruffalo" on @PBSKIDS's YouTube channel and Facebook page! pic.twitter.com/6sDVovw42X